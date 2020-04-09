美國總統川普在華盛頓時間8日表示，希望美國經濟以一個「大爆炸」的方式重啟，但在此之前，新冠肺炎疫情的新增死亡病例需要處於下降階段。

在白宮記者會上，川普沒有給出美國經濟重啟的時間表，但白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）先前就表示，經濟有可能在四至八周後重啟。

目前，正尋求在11月3日總統大選連任的川普希望經濟盡快恢復正常運作，但他的醫療顧問力勸川普要謹慎以對，因為，過早恢復正常經濟運作，可能導致疫情捲土重來。

對於有跡象顯示美國死亡總人數可能遠不及川普上周的估計，川普及其團隊正面表示，「我們超前進度。」當時川普預估，美國的死亡總人數可能在10萬至24萬之間。

對於情況有所好轉，川普表示表示，經濟可能會分階段重新開放，但「如果能有一個大爆炸的開局將會不錯。」不過，他也強調，「這必須是我們處於感染情況下滑的一端的情況下，才會發生。」

(旺報 )