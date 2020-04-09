台南南科實中高中生自造Covid-19防疫機器人，除了可噴灑酒精，還增加了視訊功能。（台南南科自造基地提供／劉秀芬台南傳真）

台南北門高中生利用連假期間自造自動噴酒精機器人。（台南南科自造基地提供／劉秀芬台南傳真）

台南北門高中生利用連假期間自造自動噴酒精機器人。（台南南科自造基地提供／劉秀芬台南傳真）

清明連假期間，一群熱愛機器人的台南南科實中及北門高中學生，製作「自動噴灑酒精」機器人，不僅在學校環境消毒，甚至回饋地方，在台南市佳里區六安里社區公園供民眾使用，除了可以避免人與人近距離的接觸外，也提醒民眾不忘勤洗手、勤消毒。

因為疫情的關係，導致今年在台灣的FRC國際機器人賽區域賽被迫延期，但南科實中、北門高中FRC的團隊同學仍秉持Maker創作的精神，利用連假前的課後時間，藉由南科自造基地所提供的軟硬體設備及各項資源，討論及製作防疫機器人，著重在感測及自動化等功能，希望為防疫貢獻一份心力。

此次北門高中同學共製作兩台機器人，分別是環境噴灑消毒機器人及自動噴灑酒精乾洗手機器人，把手靠近可愛斑馬造型噴頭，透過感應自動噴灑酒精讓學生消毒手，環境噴灑消毒機器人遇到障礙物也能輕鬆轉彎。

南科實中製造的防疫機器人，由高一至高三30多名同學協力完成，機器人同時有量測額溫、酒精乾洗手、環境消毒、視訊功能，老師可透過鏡頭監測學生是否有確實消毒，系統還可以升級到人臉辨識功能，未來會在校園定點提供服務。

南科自造基地表示，同學因應疫情的風波持續延燒，快速製作出防疫機器人，獲得許多同學及學校的肯定，也希望未來能將科技與時事做結合，透過不同管道來回饋社會，而南科也將持續提供輔導及資源，協助同學們發揮他們的Maker精神。

(中時 )