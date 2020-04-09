訊連(5203)FaceMe AI臉部辨識引擎接單再下一城，獲得警政署採用，協助警政單位打造警政系統與公共安全相關應用。除臉部辨識技術外，訊連亦提供AI車牌辨識解決方案，可協助警政單位、公部門及系統整合商，於解決方案中導入可應付更多天候條件、多角度的車牌辨識應用。

FaceMe AI臉部辨識引擎可支援邊緣裝置及伺服器等多種建置環境，以警政應用來說，巡邏員警可透過手機或隨身攝影機等邊緣裝置，對需協助的民眾進行臉部特徵值偵測，回傳至伺服器與資料庫進行比對，協助巡邏員警確認民眾身分，以提供公共安全或協助民眾相關應用。FaceMe可提供低於0.003毫秒、高達99.70％辨識率，於警政應用中，可用於身分辨識或協尋失蹤或迷路人口等相關應用。

除了臉部辨識技術之外，訊連推出的「AI車牌辨識」解決方案可整合於警方巡邏車行車紀錄器，快速掃描並辨識行車紀錄器影片中的車牌號碼，並與資料庫的犯罪或失竊紀錄的車牌進行比對，立即將結果顯示於巡邏隊的監控螢幕上。訊連針對台灣車牌進行實際測試和系統優化，即使在下雨天或夜間視線較差的情況下，仍能維持99.70％高辨識率，可協助巡邏警方高效辦案。

(時報資訊)