口罩實名制限購量近日放寬為成人14天9片，中央疫情中心指揮官陳時中說，若像台北市長柯文哲所稱，所有人都可以買28片，藥局一天就需要配3000萬片。但國民黨前立委陳學聖卻發現「數字不對」，他質疑「政府暗槓口罩」，網友紛紛在他臉書留言大讚，「國民黨誠實中」。

陳時中近日在記者會中提到，「現在配發的口罩到藥局，總共1天配520幾萬片」、「實名制現在接近200萬人登記」、「公務和專業使用將近400萬片」。

但這幾點數據讓陳學聖注意到「數字上」有點問題，他今天(9日)在臉書發文指出，「每天藥局約配520萬片口罩給排隊族，200萬實名制鍵盤族乘9片除14天，一天平均約需130萬片，再加上400萬公務和專業使用，我前後加了又加，一天國內總需求就是1050萬片左右」。

「但是我們一天產能不是已到1500萬片，減掉前述1050萬片，一天不是可以存下450萬片？」。

陳學聖質疑，「請問蘇貞昌院長，吃了誠實包子的陳時中意外露餡，這每天省下的450萬片到哪裡去了？這不是暗槓什麼才是暗槓？」。

網友紛紛在他臉書留言，大讚「國民黨誠實中」、「也有網友直言，一個老闆若問員工生產多少？進貨多少？出貨多少？貨分別到哪裡？庫存量？員工能交代的不清楚？政府連小小口罩都管理不善嗎？」、「防疫物資政府徵用，搞得像是施捨，民眾排隊領，政府大方送外國」。

(中時電子報)