3月19日上場的有條件禁空令是否提前收回？金管會主委顧立雄9日表示，雖然台股上萬點是一個心理因素，但是8日才站上，仍需觀察，同時影響台股最重要的因素是新冠肺炎疫情，仍要看疫情是否真的控制住，目前依中央疫情指揮官陳時中說至少先觀察4月12日的情況。

顧立雄表示，有條件禁空令不是全面禁空，是前一日跌幅逾3.5％，隔一交易日才禁止平盤下放空，仍是有交易量及漲跌幅。原本此措施預定要實施三個月，目前是否要提前收回？除了看台股指數外，最重要仍是要看台灣、美國及全球的疫情控制情況。

金管會是在3月19日發布有條件禁空令，即投資人融券賣出或向證券交易所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市櫃股票及台灣存託憑證，該有價證券當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，若次一交易日的收盤價跌幅仍達3.5％以上，則持續進行價格限制措施。

當時並沒有定明實施期限，且措施的確對外資賣超有限制的作用，台股在8日站上萬點，是否要提前收回？顧立雄表示「再觀察幾天」。

(工商 )