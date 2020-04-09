日本喜劇天王志村健，日前因新冠肺炎病逝，震驚外界，哥哥更因沒見到他最後一面難過痛哭，據傳，他留下高達50億日幣遺產，因此該如何分配也成為焦點，近日大哥也首度回應了。

外界盛傳志村健財產至少有50億，而他過世後，兩個哥哥會是繼承人，不過他多年前在發表的書中透露，還沒走紅前和當時女友同居還懷有小孩，但最後沒結婚，如今母女近況不明，若現在出現，財產繼承順位恐有變化。

現有日媒《News Post Seven》分析，志村健38歲時就登上高額納稅藝人排行榜冠軍，當時他年收1.6億日幣，年紀輕輕就成為億萬富翁，不過他花錢豪爽，幾乎每週和工作人員去喝酒，1周就可花掉100萬日幣，一年燒掉的錢就高達5000萬以上。

知情人士更透露，其實他的財產沒外界說得多，估算他名下不動產加上上億年收，最後遺產約10億日幣。而幫他打理完後事的大哥志村知之也坦言，因一切發生的太突然，遺產的部分從來沒提過，兄弟倆1年只見面一次，不動產和其他都不清楚，目前和會計師先處理稅務部分的相關手續。

(中時電子報)