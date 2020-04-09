momovod、pttplay也收攤。（圖／翻攝自momovod、pttplay）

台灣最大盜版追劇網站「楓林網」（8maple），昨(8日)因觸犯著作權法遭刑事局查封，隨後「劇迷」（gimy.tv）、伊莉論壇電影戲劇下載區也宣布關閉，不少網友今早發現「pttplay」、「小鴨影音」和「momovod」也都緊急關閉。

據警方調查，台灣盜版影音網站流量排名第一便是楓林網，接著是伊莉論壇、劇迷、58b.tv，昨楓林網被抄，兩位創站人也被起底是台大資訊類研究所同學，分別姓陳、莊，5年前架設網站，透過承租過外的雲端主機，再拷貝大陸的盜版影音，至今每月平均獲利超過200萬。

而除了流量排名前三的盜版網站外，有網友發現一夜過去更多相似的影音網站也紛紛關站避風頭，「pttplay」PO上全白頁面，寫著字卡「幸會有你，後會有期」，「小鴨影音」則變成「抱歉！該網站已經被管理員停止運行，請聯繫管理員了解詳情」並配上哭臉，「momovod」則聲明「若無再見，請你保重」，接著畫面變白。

(中時電子報)