廢水處理大廠萬年清（6624）9日公布自結3月合併營收2,419萬元、年減65％，第一季合併營收逾6,525萬元、年減38％。萬年清表示，2020年第一季營收主要來自台灣，承包金額較小，但2019年第一季營收主要來自越南，承包金額較大所致。

對於新冠肺炎疫情，萬年清透露，將對公司首季營收及獲利，皆有部分影響，主因是疫情因素，業主暫緩資本支出，致使訂單遞延，但其影響仍在可控範圍。

萬年清指出，近年來台灣生質能源應用市場蓬勃發展，生質能源為利用生物產生的有機物質，經過轉換所獲得的可用能源。公司已積極開發廢水厭氧高效率處理技術應用，及其最終產物-沼氣純化相關設備的整合，已獲得重大進展。

萬年清與全球生物厭氧技術先驅的歐洲某家大廠合作，在北部造紙大廠，建造以高效率內循環厭氧反應器處理造紙廢水，將製程排水的有機物轉換成沼氣，並進一步規劃沼氣純化系統。

萬年清說，沼氣的主要成分為甲烷；而甲烷是溫室氣體，同時也是重要的燃料，可經由沼氣發電方式，產生綠電，不僅可供工廠使用，更可販售，增加收入，為循環經濟的最佳應用。

隨著政府大力推動綠色能源及循環經濟政策，公司擁有的厭氧處理技術及沼氣純化設備，將可運用在許多工業廢水的處理，在綠能市場可望藉由廢水處理和沼氣應用新產品，及新技術服務等提供，可創造公司新的業務來源及營收。

(工商 )