農委會推行多年的「4章1Q」標章認證，已經成為民眾購買蔬果時必注意的「安全標章」，然而就算有官方背書，農產品仍時不時被驗出農藥殘留超標，惹得人心惶惶。

民代向本刊爆料，雙北市府近一年多來陸續抽驗貼有安全標章的蔬果，卻發現農藥殘留超標，因此呼籲農委會和衛福部應跨部會整合，建立與國際檢驗標準接軌的產銷履歷，並比照北市府設置「食安官」專責督察食安，為標章嚴謹把關。

走進百貨公司超市的農產品專區，映入眼簾的是密密麻麻的認證標章，光是顏色和圖案就讓人眼花撩亂，但所有標章都有個共通點，就是經政府掛保證、讓民眾安心的「品質嚴選」。

一直以來，農委會大力推廣「四章一Ｑ」認證制度，意即「ＣＡＳ台灣有機農產品」、「ＣＡＳ台灣優良農產品」、「產銷履歷」、「吉園圃安全蔬果」四大標章，及「台灣農產生產追溯QR Code」的農產品認證，而貼上這些標章的農漁畜牧產品，等同與「優質」、「安全」劃上等號。

二○一七年，農委會推動學校午餐全面採用「四章一Ｑ」生鮮食材計畫，希望國內約一百七十萬國中小學童，能夠吃到優質安全的國產農產品，強化學校午餐食材安全性。

只是，有了政府背書，卻不代表農產品一定安全。今年二月間，新北市衛生局從中和區一處賣場販售的白菜中，檢驗出其中含賓克隆0.03ppm、達滅芬0.18ppm、亞滅培0.07ppm及克凡派1.12ppm等農藥超標。此外，新北市衛生局去年每個月不定期抽驗農產品用藥殘留，在有經標章認證的農產品中，至少六次檢出蔬果農藥殘留超標，包括去年一月的青江菜、二月的芥菜、五月的菜豆、六月的苦瓜、七月的檸檬，以及十月的芥藍，其中，又以「台灣農產生產追溯QR Code」出包數最多。

上述驗出農藥殘留不符規定的陳售地點，遍及傳統市場與知名連鎖生鮮大賣場，新北市衛生局官員透露，追溯這些農產品的供應商，竟有標榜完善「產銷履歷」認證制度的雲林、高雄、屏東等縣市的鄉鎮地區農會，和北部農產運銷公司及部分縣市地區的合作農場。

其實，不只新北市發現標章農產品出問題，一橋之隔的台北市也有類似狀況。

台北市議員李柏毅指出，衛生局抽查坊間賣場蔬果，竟然從「四章一Ｑ」標章認證的蔬果裡，驗出農藥殘留超標的農產品，顯然認證標章的品牌水準大有問題。去年九月間，台北市衛生局在知名連鎖大賣場的產銷履歷專區中，抽驗民眾餐桌上常見的芹菜，赫然發現殘留殺菌劑賓克隆3.8ppm，已超過2.5ppm的規定標準。

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(中時電子報)