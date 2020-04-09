農委會計畫將推行了13年的4章1Q認證標章，整合為「臺灣優良農產品銷履歷」與「有機農產品」等兩大系統。但有民代就質疑，目前標章認證中的「產銷履歷認證」、「臺灣農產品生產溯源QR Code」等，雖然有公開產銷流程資訊，著重於安全用藥規範，但功用卻只類似於農產品的溯源平臺，根本無法保證食品安全。

農委會產銷履歷農產品資訊網頁中就提到，產銷履歷農產品最核心精神就是資訊公開可追溯，消費者掃描貼紙上的QR Code，就能查詢農產品的生產者、驗證機構、產地、生產紀錄及包裝日期等資訊。

也強調，產銷履歷農產品可供查詢的生產資訊，和一般的生產紀錄最大不同之處，在於這些資訊必須通過驗證的稽核程序，才能被視為有效紀錄，這點讓生產資訊的強度與可信度超越一般農產品。

1名不願透露姓名的有機農場主人說，有機栽培也好，加入產銷履歷認證機制也好，都是農民耕作方式的一種選擇。消費者重視的，是將農產品吃下肚裏的安全性，而農委會這些年為了推行標章認證，也設置了包括拍賣市場優先拍賣權、開闢販售專區、產業補助等獎勵措施，就是希望更多的農民加入認證機制。

但臺北市議員李柏毅則質疑，雖然有第三方驗證機構把關，但市場上的農產品卻時不時被抓包，一樣被驗出農藥殘留不合格。懷疑目前的產銷履歷，已形同於農產品的溯源平臺已。消費者可以按圖索驥，找到生產者的資訊，卻無法信任業者保證的無毒食安。

新北市議員金中玉也質疑，目前「產銷履歷認證」、「臺灣農產品生產溯源QR Code」等標章，認證過程沒有完善的衛生部門檢測平臺監督，實在無法確保食安。他也指出，2017年芬普尼毒雞蛋風波發生後，監委調查報告就顯示，溯源標示制度出了很大的弊端。

調查報告中有資料顯示，2015年全面推動溯源標示制度，尤其在散裝雞蛋部分，已要求業者逐箱黏貼雞蛋溯源標籤貼紙。但2017年毒雞蛋事件爆發後，就發現有蛋商，因為換蛋而導致雞蛋流向不明，無法追查，溯源制度如同虛設。另外還有，雞蛋有未黏貼溯源標籤、重複黏貼、標示內容不完整及黏貼位置不正確等各種缺失。這些現象都讓人擔憂。

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(中時電子報)