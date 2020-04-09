2007年，立法院制訂通過｢農產品生產及驗證管理法｣等相關法規，計畫中就希望自2016年起，全國販售的農畜產品，就都應該具備「產銷履歷」認證標章，打造出國際食安標準。但台北市議員李柏毅痛批，目前不僅認證過程不完善，也因農委會的推廣牛步化，農產品認證的普及率根本不高。實際上，至今有產銷履歷認證的農產品，只佔全國農產品的10%。

李柏毅說，產銷履歷等認證標章，應該是台灣與國際接軌的橋樑。尤其在2015年時，據他所知全國農產品已有40%的比例，都已加入產銷履歷認證機制，但之後竟一路下滑，加入認證的農產品，比例越來越低，至今也只僅1成而已。

他也舉出2017年，影響到全球的「芬普尼」毒雞蛋風波為例子。事件發生後的隔年，就有監察院調查報告顯示，當時農委會共採檢了1453間蛋雞場，多達45間蛋雞場遭驗出殘留除蟲劑成份「芬普尼」超標，問題蛋超過了155萬顆以上。

依當時監院調查委員發現，截至2017年6月止，通過「台灣優良農產品」認證的蛋雞業者計有18場，通過「產銷履歷」認證者有50家，同時具有兩種認證的業者只有54家，但當時國內核准登計的蛋雞場總家數為2009家，意謂著同時具備兩項驗證標章的蛋雞場只有2.7%，比例極低。

新北市議員金中玉也補充，以當年的雞蛋生產量而言，有這兩種認證標章的雞蛋產量，僅占當時國內整體雞蛋，每日生產量的1成。如果，農委會已落實產銷履歷機制，讓大部分農產品都納入管控中，可能就不會引發那麼大的風波，也不會讓民眾飽受食安威脅。

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(中時電子報)