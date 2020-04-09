農委會推行農產品安全標章計畫，打造食品安全形象，但有民代爆料目前標章認證未完善，有認證標章的農產品一樣殘留農藥。宜蘭大學有機產業發展中心執行長黃璋如說，只有更密集的抽檢頻率，更完善的農產品檢驗計畫，才能讓通路商重視產銷履歷認證，只願意販售有認證的農產品，也才能讓農民，只能依據標準生產規範耕作，打造高規格的食安。

立委洪孟楷、台北市議員李柏毅等人呼籲，農委會應儘快完成標章整合，比照台北市府設置「中央食安官」，跨部會整合資源，重建TGAP（台灣農業優良規範）。洪孟楷說，政府有時雖然立意良好，卻經常因執行力不夠或層級不高，讓原本的好計畫一直未達到原來的目標，所以有一個可以統合農委會、衛福部等跨部會的部門，才能真正落實與國際檢驗標準接軌的農產品產銷履歷認證。

市議員李柏毅說，農委會計畫在今年底前，將現有的「台灣優良農產品」、「台灣有機農產品」、「產銷履歷認證」和可供追溯產品來源的「QR Code」等標章，整合成「TGAP台灣優良農產品」和「有機認證」兩大認證系統，將現行多頭馬車的認證標章整合簡化。但目前只看到「吉園圃安全蔬果標章」併入產銷履歷認證，市場上仍充斥著多種令人眼花撩亂的各式標章。

在桃園經營有機農場逾20年、不願透露姓名的農場主說，去年8月起農委會轄下，包括農業改良場、農糧署等，已積極派員協助各地農民轉型，加入產銷履歷等認證機制中。只是對農民來說，驗證程序十分繁雜，所以建議，相關單位能開發出類似手機APP的系統，方便農民登錄驗證，如此才能讓更多農民願意加入驗證機制，提升農產品質。

宜蘭有機中心執行長黃璋如說，國內有機農業面積約只佔全國農作總面積的1%，產銷履歷認證的農產品普及率也不高。只有更密集的抽檢頻率，更完善的農產品檢驗計畫，才能讓農產品通路商（後端市場）重視產銷履歷認證，逐漸只願意販售有認證的農產品。

良性循環下，負責耕作的農民，為了加入認證機制，增加市場銷售量，就會在生產過程嚴格執行GAP（良好農業規範），包括用藥、施肥、採收等所有步驟與程序。如此，就能一步步完成所有農產品，都納入產銷履歷認證或有機產業機制的目標，提高國內食品安全。

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(中時電子報)