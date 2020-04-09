2020.04.05｜疫情指揮中心例行記者會

日前國民黨立委葉毓蘭，在立法院青島二館用氣炸鍋蒸口罩，自曝不到3分鐘就聞到燒焦味，差點引發火警。此事引發網友熱議，不過台北市議員鍾沛君指出，是疫情中心要大家「試試看」。

葉毓蘭發揮實驗精神，用氣炸鍋蒸口罩，設定溫度100度，沒想到3分鐘不到，口罩就燒焦並傳出異味及煙霧。網友表示「核終幫女神欸」、「他想要搞笑吧」、「他到底是怎樣當到警大教授的」，就連深藍支持者也看不下去。

網友對此表達看法。（圖／摘自PTT）

不過回顧4月5日疫情中心記者會影片，陳時中示範電鍋乾蒸口罩，中山醫學大學職業安全衛生系副教授賴全裕提到，若烤箱、氣炸鍋、微波爐能將溫度穩定控制在110度，模擬電鍋內溫度，也可以試試看，並強調「真的要實測看看，害怕你沒辦法控制得這麼穩定」，尤其微波爐若在沒有水份的時候，口罩很有可能被燃燒，要小心注意。

鍾沛君也在臉書表示，雖然葉毓蘭委員自爆「差點燒掉青島二館」的發言欠妥，但不代表綠營和側翼可以亂帶風向、一副理所當然的嘲諷，且CDC記者會告訴我們可以試試看，「聽防疫中心的話，錯了嗎？」

鍾沛君提到，熱靠三種：輻射、對流、傳導，不放水的電鍋，過一段時間也可能燒起來，而氣炸非炸，是熱對流的一種，還多了個電鍋沒有的重要功能就是「控溫」，「所以，氣炸鍋消毒口罩真的很蠢嗎？照著CDC的口訣，控溫110度左右，可能消毒成功率還大於電鍋呢！」

(中時電子報)