台積電ADR周三微漲0.55%，台積電(2330)股價今開高2.5元為287.5元，持續帶動台股衝關10200點，外資已連續五個交易日買超台積電，累計買超46752張。

台積電ADR 8日收50.27美元，上漲0.55美元或1.11%，折合台幣每股約303.2元。台積電周二收高在285元，外資單日買超8739張。本周五台積公司將公布3月營收，以及下周四(16日)將舉行法人說明會成為市場焦點。外資在台積公司法說會前，本周以來持續買超，台積電也站穩月線以及股價280元。

第一季疫情尚未明顯衝擊晶圓代工業，台積電未有調整首季財測預估的計畫，第一季營收預估在102億美元至103億美元，季減僅約1.3%，且為歷史第二高。

台積電預計4月16日舉行的法說會改採線上語音形式舉行。受到新冠肺炎疫情蔓延影響，外資對台積電今年整體營運成長預期不如先前強勁，不過外資認為，台積電製程技術居領先地位，營運表現將維持穩健，今年業績可再創新高。

台積電先前預估今年全球晶圓代工產業年成長率將達到17%，台積公司表現會優於產業平均表現，不過受疫情的干擾，台積電法說會恐下修產業景氣展望。

(時報資訊)