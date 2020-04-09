為掌握湄公河流域龐大商機，合庫金(5880)旗下合庫銀行寮國永珍分行於今（4月9日）正式開業，是該行於寮國的第一個營業據點，憑藉其在柬埔寨深耕六年開創8處據點之經驗，首次跨入湄公河流域中心地帶，為該行中南半島布局重要的里程碑。合庫金上市掛牌以來，已經連續9年的股利配發都在1元之上，今年配發0.85元現金股利以及0.3元的股票股利。

合庫銀行雷仲達董事長表示，寮國自1986年起推行革新開放，經濟體雖小但總體經濟環境穩定，歐盟、美國及日本等約42個國家給予普遍化優惠關稅待遇(GSP)，近年來寮國政府積極推動開放金融及貿易市場，經濟成長率平均逾7％快速發展，為東協國家最具發展潛力的市場之一。

寮國為貿易合作型國家，湄公河流域在寮國境內長達777公里的幹流，提供了廉價水運，沿線帶動了寮國的工業發展，而首都永珍座落於湄公河畔，倚靠泰國「東部經濟走廊」(EEC)，又背向大陸「一帶一路」政策，東部緊鄰狹長越南經濟帶，南接柬埔寨開發中經濟體。

隨著美中兩國貿易爭端未歇，又新型冠狀病毒全球疫情升溫，企業風險意識提高，將加速跨國供應鏈重組與整合，而「湄公河流域」五國-緬甸、泰國、寮國、柬埔寨和越南，其面積廣達180萬平方公里、2.4億人口，擁有廉價勞力成本及豐富的資源，加上當地政府大力改善經濟體制及基礎建設，積極參與區域經濟整合，預估其進出口總額高達4.3兆美金，超越美國的4兆美元，未來成長商機可期。

(時報資訊)