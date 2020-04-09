《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（9）日的國際新聞重點。

【1】狂罵3分鐘！譚德塞痛批夠了 人身攻擊都來自台灣

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（9日）的例行記者會上，川普指責世衛討好中國大陸成為媒體提問焦點。記者會中，譚德塞意外大爆料，指責台灣及台灣外交部長吳釗燮對他人身攻擊兩到三個月，他說自己因為膚色而被種族歧視，但他不在乎，對身為黑人感到自豪。他再也不能忍受，他說出來是因為真的夠了。

【2】譚德塞怒嗆川普：政治化只會讓美見更多屍袋 川普反擊

自從美國總統川普對世界衛生組織（WHO）嗆聲要終止金援後，飽受外界批評的WHO秘書長譚德塞終於忍不住，除了聲稱「遭台灣霸凌」之外，更嗆川普將全球公衛問題政治化，如此美國只會看到更多屍袋。對此川普則反擊稱WHO總以大陸為中心，並批評「當他說政治化時，他才是政治化的人」。

【3】感謝捐口罩！美國務卿：台是真朋友 世界楷模

各國新冠肺炎疫情嚴重，台灣宣布捐贈200萬個口罩給美國，對此，美國國務卿蓬佩奧昨（8）日在個人官方推特感謝台灣，讚台灣是「真朋友」、「世界防疫楷模」。

【4】全球逾150萬人染新冠 美這天攀死亡高峰

全球新冠肺炎確診人數已突破150萬人大關，疫情最嚴重的美國有逾42萬人確診、超過1.4萬人喪命，專家預估，周日（12日），美國單日死亡數將攀上高峰。不過好消息是，由於保持社交距離政策奏效，預估至8月，美國總死亡人數可降至約6萬人。

【5】美民主黨總統參選人桑德斯退選

美國總統參選人、佛蒙特州民主黨籍聯邦參議員桑德斯已決定中止其競選活動。桑德斯的競選團隊發表聲明稱，桑德斯將於美東時間8日上午11時45分透過視訊，向支持者發表演說。

(中時電子報)