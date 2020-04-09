據陸媒9日早間消息，Zoom首席執行官袁征在本周三的YouTube直播中，針對最近影響Zoom程式存在安全漏洞向所有用戶致歉。袁征同時在直撥中介紹了Zoom最近的隱私更新，並承諾會嚴肅對待所有問題。

袁征稱，顯然我們還有很多工作要完成，才能確保在所有用戶使用場域下的安全。但可以保證的是，我們將會非常認真地對待這些問題。我們會對每一個問題進行調查。如果發現確實有問題，會立刻進行修復。

CNN等外媒在該次直播前也進行了相關問題的採訪。目前，Zoom正在努力迎合新的消費級用戶。Zoom將對規劃中的功能進行90天的凍結，以作為此次的因應措施，並承諾專注於解決產品中的問題。日前Zoom推出了多項改革措施，防止轟炸以及其他對該服務的干擾。

袁征特別提到了上週發布的實驗室報告。在報告當中指出，即使所有以Zoom開會的與會者都在國外，加密密鑰也會透過一台在大陸的伺服器去處理。根據袁的說法，只有當使用者端試圖聯繫時鐘服務器時，才可能發生這樣的狀況，且發生的案例非常少。儘管如此，只要是存在這樣的可能，就會為對資安造成漏洞。

袁征說：「問題需要明確解決，而這些事情不應該發生，而這個問題在上週五已經完全解決。」

(中時 )