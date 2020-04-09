台灣累計10例感染源不明的本土個案，其中4例仍未結案，分別是案268（工作室老闆）、案322（師大學生）、案336（高級社區女保全）與昨公布的案379，據指揮中心資料顯示，前3人都有肺炎症狀，案268更是在確診隔天就轉重症。

根據指揮中心3月28日宣布的資料顯示，案268（工作室老闆）為50歲男性，曾於2/29去過金山、3/15去烏來老街，確診症狀有咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒、呼吸喘、腹瀉、肺炎，確診一天後轉重症。

3月31日確診的案322（台師大學生）20多歲男性，其活動範圍多在宿舍及校園，該名個案有出現發燒、咳嗽、嘔吐、全身倦怠、肺炎等症狀。

引起眾多討論的案336（高級社區女保全）為50多歲婦女，在北部高級社區工作，確診後出現發燒、全身倦怠、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺喪失的症狀，且X光片顯示有肺炎。

昨日宣布感染源不明的本土案379（30多歲女）近期沒有出國史，平時活動地區在住家及周邊地區為主，症狀是輕微發燒、流鼻水。

(中時電子報)