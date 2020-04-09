大陸高階通用型空壓機廠力達-KY因3月大陸福建泉州及江西九江兩地工廠全面復工，出貨量也逐步提升，不論人民幣或新台幣計價，都比2月大幅增長4倍以上，但比去年同期衰退52％以上。

力達去年營收及獲利均受中美貿易戰影響，EPS從前年6.63元腰斬至3.22元，3月底董事會決議每股配發現金股利1.70元，配發率約52.8％。今年營運是否好轉端視新冠肺炎疫情發展而定，今（9）日上漲0.35元而以30.65元開出，隨後拉回而跌破平盤，目前股價在平盤下上震盪。

力達3月合併營收人民幣接近0.52億元，比2月大幅成長425.4％，但比去年同期衰退52.3％；折合新台幣2.22億餘元，月增幅高達423.6％，年減55.46％；第一季合併營收人民幣近1.31億元，年減53.4％；折合新台幣近5.63億元，年減56.04％。活塞機、螺桿機、渦旋機三大產品營收比重分別是29.0％、54.8％及13.7％。

力達指出，新型冠狀肺炎疫情延燒，除中國大陸湖北省外，其他各省皆已全面復工，目前上下游缺料缺工影響亦已獲得改善，但部份海外銷售也因運輸控管而受影響，致使力達第一季銷售及營收都比去年同期下滑。

力達指出，空壓機產業快速轉型，力達因應市場需求而調整產品線及提高研發能力，去年成功研發的E系列永磁變頻螺桿機，今年正式上市銷售，主打螺桿輕量化經濟型款式，將廣泛運用在中小規模工廠使用。此外，去年兩級壓縮變頻螺桿銷售也有亮眼表現，深受中大馬力行業應用的青睞，將是今年銷售重點。

(工商 )