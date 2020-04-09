新冠肺炎全球肆虐，航空業及旅遊業受到大幅影響，許多公司直接實施無薪假，減少薪資開支。泰國一位32歲男子楚蒂彭（音譯，คุณชุติพงษ์ สดวิไลย）原本是位飛機技師，每月收入達10萬泰銖（約台幣9.16萬元），但3月突然被告知他無薪停職，「身為父親又是兒子的我，我們家生活毀了」。

據《TNN24》報導，身為飛機技師的楚蒂彭原本收入頗豐，可以好好照顧父母及孩子，現在無預警被公司無薪停職，但家裡的開支還是一樣要付，壓力超大！為了養家餬口，楚蒂彭明白自己必須「開源」找其他工作。

楚蒂彭曾想過嘗試開計程車或是外送，但這些工作都不是他的強項。有天他突然靈光一閃，想著泰國天氣炎熱，冷氣可說是所有人家的必備電氣；藉著對機械與空氣清淨的瞭解，楚蒂彭決定從冷氣著手。

他找上也具有相關知識的友人，一戶一戶下手，直接上門替人清潔冷氣；雖然一下子從10萬泰銖的高薪變成剩2萬泰銖（約台幣1.8萬元），但家裡有老有小，「當我看到兒子的臉，我就看到希望。」他也表示，在疫情期間也學到了很多東西，「儘管之前薪水很高，但事情就是發生了，我們要去面對」、「就像書上說的，沒有錢不是問題，但沒有智慧，那就是一個大問題」。

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(中時電子報)