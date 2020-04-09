警方上月22日查獲新北市三重區30多歲男子於居家檢疫期間，至大安區夜店飲酒狂歡，被認定是「惡意」前往人潮聚集的密閉空間，重罰100萬元，並強制安置；截至本月8日黃男尚未繳款，新北市衛生局已函送法務部行政執行署執行；執行署8日將黃男移送執行財產、限制出境，若仍未繳納恐遭拘提管收。

新北市衛生局指出，中央疾病管制署上月22日通報，台北市大安警分局擴大臨檢，透過「M-POLICE」連線，在忠孝東路某夜店查獲一名民眾，家住新北市三重區，違反居家檢疫規定外出，當天就重罰100萬元，並且強制安置。

新北分署表示，調查黃男行蹤、出入境及財產所得狀況，發現黃姓男子2年來，出境紀錄竟高達14次卻查無所得資料，再細查發現黃男目前任職於外商公司，研判所得來自於境外。

新北分署指出，執行人8日至三重戶籍地現場查訪黃男行蹤，卻未發現黃男只見其母親，其母表示黃男是從事金融科技業，經常出國，只是將戶籍設在該址，人實際上沒有住在戶籍地。

新北分署表示，黃姓男子居家檢疫中卻出入夜店高複雜場所案件，罰鍰金額高達100萬元，且近2年來有14次出境紀錄，研判黃男極有可能藉由逃匿出境方式，規避100萬的執行，對黃姓男子祭出「限制出境」處分，再不繳納恐遭拘提管收。

(中時 )