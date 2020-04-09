清明連假人潮讓防疫出現破口，新北市長侯友宜9日指出，新北將針對九份、猴硐、十分、碧潭四處風景區管控，若停車場容量超過50％，或現場監控系統出現人潮，就會啟動人流管制，若民眾經勸阻不離開，將依《觀光發展條例》開罰5000元，若是車輛則可依道路交通管理條例開罰3000元。

新北市長侯友宜說，連假期間大家想要出門可以理解，但地方政府就要做好管控，未來對於兩天以上的連續假期，都要管控，觀光局將透過停車場容量與錄影監視系統，作為判斷人流管控啟動的要件。

侯友宜說，這些資訊也都會上網供民眾參考，看到人潮多就不要去了，他也提醒各區長要隨時備戰，不管平日假日都要持續監控，接下來還有51勞動節，未來還有端午連假等等，一定要嚴陣以待，做好超前部屬，他也會去抽查，一定要做好。

新北市觀旅局長張其強也說，管控機制會在人潮形成前就會啟動，並依各風景區情形提出不同措施，並配合警方與區公所展開管制，如果民眾想要出門，市府也在網路分享人較少的私房景點與步道，供民眾外出參考。

(中時 )