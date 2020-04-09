全球新冠肺炎疫情膠著，牽動各行各業，商仲顧問公司則「超前佈署」，把下波商用不動產的潛在商機，瞄準在工業地產市場上；業者分析，最近不少台商鑑於疫情已造成全球供應鏈面臨「斷鏈」危機，正考慮加快、積極資金回流投資，預期桃園、新北市和台北市工業地產，可望優先受惠。

CBRE世邦魏理仕指出，根據調查，新型冠狀病毒疫情逐漸升高，並轉變為全球大流行，全球防疫措施已對業者產能及供應鏈造成影響。在全球經濟前景不明下，預料未來台灣廠商信心及接單將受到衝擊。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，鑑於新冠疫情引發全球供應鏈斷鏈疑慮，加上中國大陸勞動成本增加，將促使許多台商紛紛重新思考產線布局，預料未來幾年，台商回流趨勢可望成為常態。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學表示，台灣工業土地市場在去年表現搶眼，其中北北桃三都，躍居為投資人首選，總計佔全台工業土地2019年下半年總投資額的87％。由於新莊、五股及中壢，區位條件佳，即使土地單價持續走升，區域內廠商購買需求旺盛。

調查顯示，2019年下半年北部工業地每坪均價已達27.96萬元，年漲幅3.6％；中部約8.14萬元，漲幅4.9％；南部約7.17萬元，漲幅3.2％。

展望2020年，世邦魏理仕預期，工業地產自用需求穩健，銀行放款態度積極，未來數月工業地產交易將維持平穩；惟受疫情影響，買方出價可能趨於保守，短期內工業區平均地價將持平。

施甫學表示，投資人為因應全球局勢，本土大型科技電子公司持續調整產線布局，多家企業選擇在現有廠房坐落的工業園區內，進行擴廠，帶動2019下半年工業地產交易金額達402億元。

施甫學表示，值得觀察的是，保險業積極搶進工業地產，躍居2019年迄今的第二大買方。顯示台北市投資標的稀少，部分保險業已把目光轉往台北以外的投資機會，尤以倉儲物流類不動產最受青睞。

李嘉玶表示，據3月底政府公布數據，目前共有178家台商通過審查，預計投資總金額逾7,250億元，未來將可為工業地產市場提供支撐。

(工商 )