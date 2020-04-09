因應新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，為提供國人即時的住院醫療保障，元大金(2885)旗下元大人壽自3月31日起，以「法定傳染病排除等待期間」的批註條款方式，取消以住院醫療、手術醫療、實支實付險為主共計10檔商品法定傳染病30日疾病等待期，讓保戶於投保後保障立即生效，為自己打造無形的防疫保障。

元大人壽指出，在新冠病毒肆虐期間，基於關懷國人、善盡企業社會責任立場，針對元大人壽現售「元大人壽新帳戶醫療終身健康保險」、「元大人壽健康人生終身醫療健康保險」、「元大人壽元氣100終身醫療健康保險附約」、「元大人壽元滿人生終身醫療健康保險」、「元大人壽新終身醫療還本保險」、「元大人壽住院日額給付保險附約」、「元大人壽綜合住院醫療保險附約」、「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」、「元大人壽享安住院醫療健康保險附約」、「元大人壽一年期手術醫療健康保險附約」等共計10檔商品，取消法定傳染病等待的期間。

保戶若投保以上商品，一旦不幸確診，除依約給付醫療保險金外，保戶於負壓病房治療期間更比照加護病房辦理給付；而針對尚未投保醫療險或醫療保障不足想強化以分散風險的民眾，元大人壽建議可選擇終身醫療險搭配實支實付型醫療附約來進行補強。

(時報資訊)