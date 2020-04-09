美國及全球主要央行大幅降息，擴大中國人行貨幣操作空間，態度由前期偏謹慎轉向寬鬆，近期也加碼定向降準釋放資金。統一中國高收益債券基金經理人涂韶鈺表示，「中國版刺激方案」已啟動，後續還有降準、降息機會，由於中國疫情進入收斂期，且中國高收益債相對收益較穩定，將更吸引債市投資人關愛。

投資策略上，由於疫情衝擊海外經濟，後續預期中國官方會積極提振內需，看好基建和消費(包括地產/水泥/機械/汽車等行業)將是主要受惠族群。同時，面對景氣大幅波動，行業洗牌過程會加速，行業內的各別公司信用分化會加大，優先選擇龍頭、行業技術寡占或財務結構穩定的公司。

分析總經情勢，新冠肺炎疫情3月在歐美加速擴散後，全球央行及政府破天荒同時展開一系列救市行動，阻止經濟因防疫措施而陷入衰退，總結各國政府採取行動大致包括三類：

一、降息，2月20日以來，全球已有38家央行降息，在已開發國家中，除了本來已是負利率的歐洲、日本及瑞士央行外，美國FED及英國、加拿大、澳洲、紐西蘭央行，均已緊急降息至接近零利率。

二、寬鬆，在美國FED宣布實施無限QE後，歐洲央行也宣布取消購債上限，加上中國、日本和英國央行，根據路透統計截至3月28日止，五大央行合計已將資產負債表規模擴大至5.7兆美元，相當於GDP的9.7%空前新高，遠超出2008~09金融海嘯後約6.5%水準。

三、紓困，美國先後通過83億、1000億及2.2兆美元，共三輪財政刺激方案，總計G10成員國加上中國已累計祭出總計近3兆美元的財政刺激方案。

涂韶鈺指出，國際情勢的變化讓中國貨幣政策有所轉變，在2月時，中國人行因擔心貿然降息將導致通膨升溫、人民幣進一步走弱及資金外流，在貨幣政策相對保守，官方救市政策主要以財政政策為主。但3月國際油價暴跌以及FED為首的全球央行聯手降息救市後，上述顧慮已不存在。目前中國人行態度明確由謹慎轉為偏向寬鬆，此點從3月27日中共中央政治會議後，人行先重啟逆回購操作並降息20個基點，接著在一個月內兩度宣布定向降準，並意外調降超額存款準備金率，即可獲得證明。

另一方面，中國的財政刺激腳步亦未停歇，3月27日的中央政治會議明確指出了提高赤字率、增加專項債新發額度、發行特別國債等政策細項措施，以進一步籌措財源為受疫情衝擊的行業、企業提供紓困，預期後續隨財政政策進一步發力，企業面臨的壓力可望進一步減輕。

(時報資訊)