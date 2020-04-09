《商情》觀望氣氛濃 周三紐約期金微漲 10:002020/04/09 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀望氣氛濃 周三紐約期金微漲；因冠狀病毒(COVID-19)疫情嚴峻，令市場擔憂拖累經濟，吸引部分避險買盤進場，推升期金微漲；此外，分析師表示，白銀從三周高點回落1.8%，為跌幅最重之貴重金屬。 終場6月黃金漲0.6美元，報每盎司1684.3美元，5月白銀跌0.27美元，報每盎司15.21美元，7月白金跌11.4美元，報每盎司733.6美元，6月鈀金漲0.9美元，報每盎司2095.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #期金 #微漲 #觀望氣氛 #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家示警 東京恐淪下個紐約 04:102020/04/05 國際大事 《商情》空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3％ 10:002020/04/07 財經 美36.8萬人確診 1.1萬人死亡 04:102020/04/08 國際大事 美國失控的危機 04:102020/04/08 時論廣場 李鴻其獻聲《虎尾》奔3演技遇瓶頸 04:102020/04/08 娛樂新聞 新冠肺炎》紐約確診數達13萬例！單日731死 創疫情爆發來新高 03:432020/04/08 國際 《商情》獲利了結，打壓周二紐約期金收黑 10:002020/04/08 財經 《商情》觀望氣氛濃 打壓周二紐約期棉走疲 10:012020/04/08 財經 【紐約煉獄告白1】親手幫同事插管卻無法挽回 急診醫師：6小時3人逝，何時輪到我？ 11:372020/04/08 國際 【紐約煉獄告白3】只盼活著撐過疫情 每天起床先「摸額頭」 11:432020/04/08 國際 財經熱門新聞 不涉家族事業的二姊竟出手！光碟大廠拿下台南企業最大盤算 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 即時 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 投資風險大 立委爆料連顧立雄投資都賠錢 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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