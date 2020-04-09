觀望氣氛濃 周三紐約期金微漲；因冠狀病毒(COVID-19)疫情嚴峻，令市場擔憂拖累經濟，吸引部分避險買盤進場，推升期金微漲；此外，分析師表示，白銀從三周高點回落1.8%，為跌幅最重之貴重金屬。

終場6月黃金漲0.6美元，報每盎司1684.3美元，5月白銀跌0.27美元，報每盎司15.21美元，7月白金跌11.4美元，報每盎司733.6美元，6月鈀金漲0.9美元，報每盎司2095.2美元。(商品行情網)

(時報資訊)

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