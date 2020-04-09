裕隆(2201)大力進行財務整頓，獲法人認同，投信法人8日買超擴增至4138張，裕隆今早股價續攻，兩檔高價股裕日車及和泰車表現亦強勢。裕隆集團裕日車(2227)去年賺逾兩個股本、每股獲利最優，股價也跟上漲勢。車市龍頭和泰車(2207)看好今年車市及自家銷量成長，股價重登500元。

裕隆為甩開發展自主汽車品牌事業帶來財務包袱，3月30日董事會決議一次認列244.65億元的鉅額虧損並進行減資，期望瘦身強健體質，待未來車市谷底反彈時，公司能輕裝上陣，重新出發。

三大法人近期也給予裕隆認同之買盤，其中，投信於3月31日即買超1790張，本周亦連續三天買超，共計買超8056張，外資也連續三天共買超2274張。裕隆3月30日宣布大幅虧損，股價自3月31日起呈現連4根紅K，今早盤中續攻高19.3元。

裕日車受惠增持金雞母－大陸廣州風神股權，擴大參與利益分配，推升2019全年EPS衝上24.27元，創歷史次高，再次蟬聯汽車類股每股獲利王座。法人依過去裕日車平均九成的配息率估，股息可望從21元起跳，殖利率約9%居上市車商之冠。

和泰車去年達18連霸，在2019年創下合併營收突破2,100億元、稅後淨利117.69億元的好成績，雙雙改寫新高，EPS達21.55元。和泰將配息14元，股息亦創新高。

和泰車看好今年台灣新車銷售，預期在「汰舊換新政策末班車」買氣的加持，估全年市場規模可達45萬輛，較去年的43.9萬輛成長。自家銷售量也將比去年成長。和泰車今年小型車銷售目標為14.6萬輛、市占率目標達32.5%。

第一季台灣車市總掛牌數10萬4,046台，年增8.2%，其中，和泰車掛牌數為3萬5,550台，年增19.4%。

(時報資訊)