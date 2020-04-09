新冠肺炎疫情影響，業主暫緩資本支出致訂單遞延，廢水處理公司萬年清(6624)3月營收2419萬元，年減65%，首季營收6525萬元，年減少38%。不過，萬年清表示，疫情影響仍在可控範圍。

近年來台灣生質能源應用的市場蓬勃發展，生質能源為利用生物產生的有機物質，經過轉換所獲得可用能源。萬年清積極開發廢水厭氧高效率處理技術應用及其最終產物-沼氣純化相關設備的整合，已獲得重大進展。與全球生物厭氧技術先驅的歐洲大廠合作，於北部造紙大廠建造以高效率內循環厭氧反應器處理造紙廢水，將製程排水的有機物轉換成沼氣，並進一步規劃沼氣純化系統，沼氣的主要成分為甲烷，甲烷是溫室氣體，同時也是重要的燃料，可經由燃氣進行發電，產生綠電不僅可供工廠使用，更可販售增加收入。

萬年清指出，隨著政府大力推動綠色能源及循環經濟政策，公司擁有的厭氧處理技術及沼氣純化設備將可應用在許多工業廢水的處理，在綠能市場可望藉由廢水處理和沼氣應用的新產品及新技術服務等提供，創造公司新的業務來源及營收。

(時報資訊)