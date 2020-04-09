麗豐-KY〈4137-TW〉8日公布2020年3月合併營收為2.94億元（新台幣，下同），旗下實體通路包含「克麗緹娜」加盟店、「雅樸麗德」醫美診所、「RnD美甲美睫」已陸續恢復營運，加上「新美力」電商通路在疫情影響時期發揮關鍵作用，公司積極引導客戶轉往電商平台消費，故整體3月合併營收較上月成長135.12％；累計2020年第一季合併營收為6.55億元。

麗豐-KY表示，在大陸地區的各項防疫措施實施下，新冠肺炎疫情已逐步控制，大部分城市也陸續解除封城禁令，在疫情發展期間所有的實體通路皆直接受到衝擊，故麗豐-KY本年度首季的營運表現也大受影響，所幸麗豐-KY積極加大「新美力」電商通路業務推動和產品促銷活動，3月中將克麗緹娜各系列的美容護膚保養品於「克麗緹娜線上精品館」正式完整上架開賣，作為加盟店實體通路無法開店營運的強力備援，「新美力」電商通路的3月營收較上月成長超過一倍，可謂發揮了關鍵性的影響力。

麗豐-KY進一步表示，針對公司的主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店，3月份在大陸仍維持展店淨增加的成果，目前「克麗緹娜」全球共達4822家加盟店，公司期望全球疫情能盡快獲得更好的控制，對於第二季各店家陸續穩定的恢復營運亦表信心。

(旺報 )