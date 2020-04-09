因新冠肺炎全球蔓延，「宅經濟、防疫」技術「疫軍突起」，成為第二屆「金舶獎」入圍大贏家，前40強入圍名單多與宅經濟、防疫技術有關。

商總與桃園市政府聯手主辦第二屆「金舶獎」選拔，歷經嚴格BP(商業發展企劃)評審後，前四十強入圍名單出爐。商總指出，由於疫情全球肆虐，「宅經濟」品牌成為評鑑黑馬，其中豆府抗疫有成，靠外帶自煮商機營收逆勢成長逾三成。綠界科技「第三方支付」技術受肯定， 展現企業實力與未來潛力。

為鼓勵在地品牌參與，第二屆金舶獎新增「桃園地區亮點品牌國際輸出潛力獎」評選，桃園市長鄭文燦出馬擔任第二屆品牌金舶獎形象代言人，成為台灣品牌的推動者，並號召桃園企業參賽。

商總副秘書長暨品牌創新服務加速中心執行長戴中興指出，機場為國家的門戶，桃園是台灣品牌對國外輸出的心臟位置，整個台灣都是品牌的孵化器，把桃園當做首發站，讓台灣本土品牌以最短距離航向國際。

這次參賽的桃園企業，包含沛芳綜合有機農場、保生國際生醫、阿美米干、紫莉全方位孕護管家、卡維蘭、配客家、合瑪設計工程公司、新百王餐廳、茶聚、詩威特、Twins沙龍、幸運竹SPA、新女人美容SPA、波菲爾美髮、豪俐鐵板沙威瑪、造型美髮等多家企業，這次入圍的企業都將進入決選，決選會選出前5名。

商總指出，入圍的企業不僅代表對台灣企業品牌經營的肯定，也背負品牌卓越典範的使命，在經營理念、管理制度穩健殷實均受評審肯定，對台灣將品牌輸出至全球市場握有關鍵技術，亦具備在世界各地拓展台灣品牌的能力，皆成為我國具潛力品牌的標竿學習典範。

(工商 )