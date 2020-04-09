恒指開高210點 瑞聲科技股價開盤跌逾6％ 10:122020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股昨日大漲帶動今日港股開高，港股昨日回吐282點後，今早開高逾200點。恒生指數開高210點，報24,181點；國企指數開高84點，報9,766點。 個股方面，騰訊開高1.3％，報390港元；銀娛開高3％，報46.5港元；瑞聲科技發出盈利警告，股價開低6.2％。 (工商 ) #瑞聲科技 #股價 #港股 #港元 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 盤前分析／被迫遠距工作上學 電腦4類產品缺貨、供應吃緊 09:002020/04/06 財經 台股8類產業雖較能抗疫情 資深證券分析師：勿再追高及大量投資 09:002020/04/06 財經 《港股》美股期貨上揚 恆指開漲1.39％ 10:342020/04/06 財經 《港股》美股期貨大漲＋油國接近達成減產協議 恆指收漲2.21％ 16:482020/04/06 財經 操盤心法－股價急彈不追高，高出低進留彈性 04:102020/04/07 證券．權證 《港股》歐美股大漲 恆指開高1.45％ 10:172020/04/07 財經 美股激勵 陸港股開盤齊揚 10:442020/04/07 財經 《港股》美股期貨漲幅擴大 恆指收漲2.12％ 16:332020/04/07 財經 港股收盤飆漲逾500點 17:282020/04/07 財經 香港推出1300億港元防疫抗疫基金 助中小企業 19:532020/04/08 兩岸 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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