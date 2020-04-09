美股昨日大漲帶動今日港股開高，港股昨日回吐282點後，今早開高逾200點。恒生指數開高210點，報24,181點；國企指數開高84點，報9,766點。

個股方面，騰訊開高1.3％，報390港元；銀娛開高3％，報46.5港元；瑞聲科技發出盈利警告，股價開低6.2％。

(工商 )

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