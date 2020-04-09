根據國際再生能源署(International Renewable Energy Agency，IRENA)的調查，截至2019年底，全球併網太陽能(PV)發電容量達到580.1GW，其中離網 PV 發電容量達到3.4GW。全球的可再生能源發電容量已達到2,563.8GW，其中水 力發電貢獻了1,310.9GW的主要來源，其次是風力發電的622.7GW。

以2019年來說，國際再生能源署表示，全球安裝了176GW的新再生能源發電容量。除了水力發電與風力發電外，包括太陽能與聚光太陽能熱發電(CSP)在內的太陽能裝置量略落後於風力發電，累計裝機容量為586.4 GW，CSP 占總量的6.27 GW，而併網太陽能發電占580.1GW。以地區來看，亞洲是世界上太陽能發電容量最大的地區，累計裝機容量為330.1GW。中國大陸是亞洲最大的市場，累計裝機容量為205.7GW，其次是日本61.8GW、印度34.8GW，以及韓國的10.5GW。

截至2019年底，歐洲已安裝138.2GW的太陽能發電容量，其中歐盟已安裝 129.8GW。德國仍是歐陸最大的市場，累積發電容量為49.9GW，其次是義大利的20.9 GW、英國13.3GW、法國10.5GW，還有西班牙為8.6GW。在北美地區，同樣統計到12月底，北美的併網太陽能發電總容量達到68.2GW。其中美國安裝了約60.5GW，墨西哥安裝了4.8GW，加拿大安裝了3.3GW。

在中美洲和加勒比海地區，累計太陽能併網發電量達到2.1GW。該地區最大 的市場是宏都拉斯511 MW，多明尼加293MW，巴拿馬242MW，以及薩爾瓦多237 MW。在南美，最大的市場是智利和巴西，累計發電容量分別為2.6GW 與2.4GW，整個南美大陸的累計太陽能發電容量為6.46GW。在中東，太陽能發電總容量達到5.14GW。該地區的太陽能發電冠軍是阿拉伯聯合大公國與以色列，分別擁有1.7GW和1.1GW的累計安裝量。

光電協進會指出，根據國際再生能源署資料，到2019年底，非洲的累計總量達到6.36GW。大洋洲的累計總容量達到了16.23GW，其中以澳大利亞的 15.9GW最高。若以新增發電容量來看，根據國際再生能源署的資料顯示，2019年全球新增PV容量為 97.1 GW，而中國大陸仍然是全球最大的市場，擁有約30GW的新安裝太陽能發電量。截至12月底，亞洲整個年度新增容量約 56GW，歐洲和北美則分別安裝了19GW與11.2GW。非洲與中東也分別部署了約1.2GW與2GW的發電容量。

另外國際再生能源署統計離網太陽能發電方面，截至2019年底，離網太陽能累計發電量達到3.43 GW。亞洲仍然是離網太陽能發電的領先地區，已部署 1.91GW。印度、中國，以及孟加拉為前三名，發電容量分別為1.1GW、394 MW，以及209 MW。離網太陽能發電的其他全球熱門地點包括非洲，其安裝的發電容量為997MW，其次是中東的299MW。

(工商 )