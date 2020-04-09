A股三大指數開高 深成指開盤微漲0.65％ 10:122020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市開盤靠穩，上證指數開高10點。滬指9日開盤報2,825點，漲10點或0.37％；深成指開盤報10,453點，漲67點或0.65％；創業板指數開盤報1,981點，漲16點或0.84％。 各類股普遍向上，石油股漲逾1％；金融、水泥、煤炭、房地產、鋼鐵、化工、有色金屬、電力股靠穩；造紙股偏軟。 (工商 ) #開盤 #深成指 #A股 #三大指數 #微漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股期貨上揚 恆指開漲1.39％ 10:342020/04/06 財經 《港股》美股期貨大漲＋油國接近達成減產協議 恆指收漲2.21％ 16:482020/04/06 財經 近1年上市公司執行庫藏股155件 其中3成執行率100％ 17:152020/04/06 財經 上市公司庫藏股執行率 亮眼 04:102020/04/07 證券．權證 三大利多 陸股長線有看頭 04:102020/04/07 投資理財 東元將私募普通股或特別股股數下修至1.9億股 08:512020/04/07 財經 《港股》歐美股大漲 恆指開高1.45％ 10:172020/04/07 財經 《港股》美股期貨漲幅擴大 恆指收漲2.12％ 16:332020/04/07 財經 特別股遭錯殺 搶進機會財 04:102020/04/08 投資理財 《商情》觀望氣氛濃 周三紐約期金微漲 10:002020/04/09 財經 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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