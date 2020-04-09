大陸股市開盤靠穩，上證指數開高10點。滬指9日開盤報2,825點，漲10點或0.37％；深成指開盤報10,453點，漲67點或0.65％；創業板指數開盤報1,981點，漲16點或0.84％。

各類股普遍向上，石油股漲逾1％；金融、水泥、煤炭、房地產、鋼鐵、化工、有色金屬、電力股靠穩；造紙股偏軟。

(工商 )