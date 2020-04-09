達麗（6177）受惠南台灣大案完工交屋，去年獲利大躍進，EPS達3.59元，為四年次高股利達3元，今（9）日一開盤，一度飆破漲停板28.80元，盤中暫收28.75元高點，漲幅達9.73％。殖利率達10％。

達麗受惠南台灣大案完工交屋貢獻下，2019年業績亮眼，營收達66.27億元，突破史上新高，淨利歸屬母公司業主9.22億元，EPS達3.59元，為四年次高；董事會8日決議2019年度股利一案，擬配發每股現金2元、股票1元，總計3元。

去年達麗高雄總銷58億元的「全民萬歲」交屋入帳，再加上兩成屋案「達麗101」、「達麗世界灣」持續銷售貢獻，使得全年營收和獲利飆高，據會計師核閱後財報，全年營收達66.27億元，突破歷史新高，歸屬母公司業主淨利達9.22億元，年增率達18.48倍，EPS達3.59元。

達麗昨天董事會也大手筆配發股利，每股共計3元，並訂於6月11日召開股東會；另外，達麗擬辦理盈餘轉增資發行新股事宜。

展望今年，達麗總銷12億元的高雄「達麗漾CITY」，第一季開始交屋，新北市三重「達麗大景匯」，總銷約25億元，已售五成，預計下半年完工交屋。

至於明、後年，美國西雅圖新案將陸續開花結果，業績可望再衝一波高峰，尤其2023年，西雅圖貢獻營收有機會超越台灣，成為主力戰區。

法人估計，目前達麗在手個案至少20多筆，依完工進度觀察，2020年營收可能略低於2019年表現，不過自2021年起的連續三年，達麗營收將有機會首度挑戰百億元大關。

(工商 )