人民幣中間價貶值53基點 10:122020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價9日報7.0536，較上日的7.0483，貶值53個基點或0.08％。 此外，中國人民銀行連續第6日暫停逆回購。人行公佈，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。單日既無資金投放亦無回籠。 (工商 ) #貶值 #基點 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍聞社成立74年 第一次有總統來視導 20:132020/04/06 軍事 亞洲次強 3月台幣REER 今年新高 04:102020/04/07 財經要聞 小英視導軍聞社 陳映竹拄杖送卡片 04:102020/04/07 政治要聞 武漢將「解封」 官媒幾句提醒：0新增≠0風險 13:342020/04/07 兩岸 參觀軍聞社 蔡英文：沒想到連我陸委會時期都有紀錄 12:032020/04/08 政治 美批世衛偏袒北京 陸譏川普危害勝疫情 04:102020/04/09 兩岸要聞 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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