人民幣兌美元中間價9日報7.0536，較上日的7.0483，貶值53個基點或0.08％。

此外，中國人民銀行連續第6日暫停逆回購。人行公佈，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。單日既無資金投放亦無回籠。

(工商 )