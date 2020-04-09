在台中太平區發生的6歲女童被性侵案件，警方已循線抓到陳姓男子，陳男坦承犯案，社工也帶女童驗傷及製作筆錄，檢警訊後依加重強制性交罪嫌移送，台中地院認定陳男罪行重大，昨深夜立即裁定羈押。

台中地院認為，根據監視器畫面、醫院驗傷單以及女童指認描述的過程，比對陳男的筆錄，認定陳男涉嫌重大，審理後立即已裁定羈押，加上受害對象是未成年，陳男面對的刑罰至少5年以上。

台中地院表示，女童由警方跟社工陪同，觀看公園附近監視器的影像，女童雖然害怕，卻冷靜表達事發過程，與陳男敘述他曾抱著女童並觸碰其下體的供詞相符合。

陳男落網時坦承，當天是去附近觀看廟會活動，因為見到女童很可愛，才會「一時衝動」犯案，並坦承女童逃走後，他感到恐慌又怕被發現，有跑去附近找水龍頭清洗雙手，對於此事感到後悔。

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(中時電子報)