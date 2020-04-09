紐約新冠肺炎疫情嚴重，紐約確診死亡人數已超過4500例。布魯克林醫院（Brooklyn Hospital Center）被媒體直擊，一線醫護竟然在身上套垃圾袋並用濕紙巾清潔，有重症病房護理師直言，醫院根本就像「鬼城」一樣！

據《CBS》報導，該院負責新冠肺炎的醫師羅森堡（Joshua Rosenberg）表示，到現在醫護都還沒有正規的防疫用品，他甚至戴著滑雪鏡進入重症病房。另一名也在重症病房工作的醫師布蘭登（Eula Brandon）表示，自己初檢陰性，沒有發燒，但是畏寒、發抖又頭痛，「我一直在咳嗽，身體也很痛，一點食慾都沒有，吃東西也嚐不出味道。」

一名護士甚至對採訪的記者說：「真希望我門能有和你一樣的口罩，還有你身上穿的防護衣。」這名護士和其他醫護一樣，身上都套著超薄垃圾袋，而且還無法好好消毒，只能用濕紙巾簡單擦拭就上陣，她感嘆醫院就像鬼城一樣。採訪記者貝格納（David Begnaud）看不下去，脫下自己的口罩進行消毒，當場送給了這名護士。

報導指出，該院截至4月2日已有27名確診病患死亡，現在還有10名重症患者昏迷不醒，靠呼吸器治療中。一名醫生表示，希望所有人都能明白，要認真對抗新冠肺炎。

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(中時電子報)