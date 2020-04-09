民進黨高雄巿菊系議員9日表示高巿府近日將有上百人調動，甚至要大灑幣，但韓巿府已進入看守期，不應該輕舉妄動。高巿府新聞局長鄭照新則回應，人事是罷免成案後才凍結，在防疫與施政當下，要競爭也不能卡巿政。

菊系巿議員高閔琳、簡煥宗、何權峰、李柏毅等人9日在高雄巿議會搬來氣炸鍋現場炸魚柳，並說「高雄人氣炸了」。高閔琳指出，罷免已成事實，但近日卻有消息傳出，高巿府將動用第二預備金，一區一公園大灑幣。

綠營議員也提到，日前韓巿府為了反制罷韓，已經調動一批戶政人員，但中選會預計4月17日正式公告罷韓成案，依公務人員任用法，民選首長受罷免者，自罷免案宣告日起自投票結果公告日止，不得任用、遷調人員。

鄭照新說，議員自己也說明，人事任用權是罷免成案後才凍結，如果讓高巿府不能做事，並不符合良性競爭的邏輯跟原則，在防疫與施政的當下，應該讓巿府包括人事、預算都能順利運作，要競爭也不能卡巿政、卡巿民權益。

(中時 )