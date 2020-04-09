台中陳先生以3000元購買600片罩，但檢視後才發現，不是「裁切未完成」、「單邊耳帶缺漏」，就是「完全無耳帶」等瑕疵品。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

台中陳先生花3000元購買600片口罩，卻收到無法使用的瑕疵品。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

彭男在臉書地方社團販售「醫療級口罩」，詐騙2名網友共1萬元，遭檢方拘提到案，檢方訊後聲押獲准。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

台中、彰化近來有網友在地方社團購買「醫療級口罩」，僅收到面紙、舊外套或NG瑕疵品，遭賣家詐騙3000元及7000元。警方接獲被害人報案立即偵辦，6日將涉案的彭男拘提到案，檢方訊後聲押獲准，成為台中警方偵辦口罩詐欺案件中，第1位被羈押的嫌疑人。

台中市警察局豐原分局偵查隊3月份執行網路巡邏時，於臉書社團「豐原好康聯盟(原創正版社團)」發現有口罩詐騙案件，隨即立案調查偵辦。

經台中地檢署「防疫處理小組」檢察官指揮豐原分局偵查隊與刑事警察局偵查第九大隊(第一隊)共同偵辦，於4月6日將嫌疑人25歲彭姓男子拘提到案。

專案小組調查，彭男在社群網路上公布販賣「醫療級口罩」訊息，並與有口罩需求之民眾互加好友後，再進行交易。住在彰化謝小姐以7000元購買1400個口罩，彭嫌為取信被害人竟以輕量面紙3包及舊外套1件充當寄送，待被害人收到包裹打開時一臉鐵綠。

另名台中陳先生約定以3000元購買600個口罩，包裹內初視雖確為「醫療級口罩」本體，但檢視後才發現，不是「裁切未完成」、「單邊耳帶缺漏」，就是「完全無耳帶」等瑕疵品，無法配戴。

彭姓嫌疑人於新冠肺炎疫情延燒期間，利用民眾對口罩需求急切之心態，惡意詐騙，賺取不法利益，且犯後態度不佳，對口罩上游來源拒不吐實。檢方以有串供滅證之虞聲押獲准，成為台中警方偵辦口罩詐欺案件中，第1位被羈押的嫌疑人，也籲請被害民眾出面指認以利擴大偵辦。

臺中地檢署、刑事警察局及豐原分局共同呼籲，民眾如需購買防疫物資，可依行政院或各縣市政府所提供的資訊平臺參考購買，避免再遭詐騙；依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例之規定，若有哄抬或囤積防疫物資之行為，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

(中時 )