（圖／摘自蘇貞昌臉書）

下個月就是報稅季，受到新冠肺炎疫情衝擊，行政院力推「紓困陳時中」，財政部也公布11項稅務協助方案。行政院長蘇貞昌則用一張圖說明免稅、減稅相關事宜，盼能減輕國人負擔。

蘇貞昌在臉書PO出「紓了你，少收稅金又如何」，用一張圖說明「提前減稅」、「津貼免稅」、「主動減稅」、「虧損扣稅」、「紓困緩稅」差別。

蘇貞昌引用歌曲《輸了你贏了世界又如何》作哏，表示不止發給弱勢現金，紓困也該少收稅金，對於受疫情影響的商家、國人，減輕賦稅也能即時分擔大家的財務壓力，一起將難關撐過去。

(中時 )