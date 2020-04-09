新北市勞工局統計，截至4月8日放無薪假人次已突破2171人次，較去年同期18人大幅增加，今年1到3月的資遣通報也達7115人，較去年同期增加23％。新北市長侯友宜在9日防疫會議指出，每一個失業者代表著一個家庭，影響比肺炎病毒本身可怕，中央應盡快辦理規畫中的短期上工計畫及自營業者的補助，等到失業率超過5％會來不及。

侯友宜說，疫情全球化，不會只有第一季受影響，接下來第二季、第三季與第四季，失業人數一定會越來越高，現在看不到無薪假有紓緩現象，中央對所有勞工應該要做好超前部署，短期上工計畫要趕快具體實施，每個月2萬3800元，另外自營就業者每月補助1萬元，這些都要趕快啟動，不要等真正失業率高，才要補助就來不及了。

侯友宜說，新北市將配合中央就業服務專案，會不斷協助失業勞工找到適當工作，勞工局對於相關資訊也要做懶人包給勞工參考，一個勞工失業代表一個家庭，必須要嚴肅面對這個問題，中央還沒做到位的，能做就要先做，也要反映給中央知道。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市勞工局目前針對失業勞工提供勞工法令諮詢服務，勞工局也會主動指派律師陪同調解，對於勞資爭議訴訟，也有補助律師費、裁判費，如為僱傭關係確認訴訟，加補助生活費用。

另外，針對就業能力薄弱及受疫情影響失業勞工，新北市也提供高風險家庭個案公部門短期就業安置計畫及臨時工作計畫，每月2萬7808元津貼，最長6個月。也希望中央協助推動就業方案能夠盡快上路。

(中時 )