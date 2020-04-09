今年國中教育會考5月16日、17日舉行，共有20萬9045人，全國試務會將在明（10）日寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。

教育部及全國試務會提醒，准考證請詳細檢查並妥善保管，如有錯誤須於4月13日、14日申請更正，集體報名考生向就讀國中申請，個別報名考生則向考區試務會申請；如有毀損或遺失，考生於考試當日攜帶身分證件及與報名時同式2吋相片1張，向各考場試務中心申請補發。

全國試務會表示，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可依需求申請考試服務，包含試題本別、作答方式、試場安排、輔具等項目。國中教育會考網站「特殊考生應考相關」頁面，已建置各項考生應試程序及注意事項等內容可供參考。

教育部指出，國中教育會考依據國民小學及國民中學學生成績評量準則辦理，是國中學習階段的總結性評量，由專業評量機構負責命題、組卷、閱卷與計分。透過會考可瞭解學生的學習品質，因此無論是否需要以國中教育會考成績做為高中、高職或五專的入學使用，全體國中應屆畢業生均應參加會考。

今年國中教育會考相關資訊請上國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢。

(中時 )