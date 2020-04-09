1.華邦電(2344)：3月營收攀5個月高點，雙升2位數，昨外資賣超大減，今早股價續彈逾3.5%。
2.燁輝(2023)：組太陽能發電國家隊拚綠能，激勵今早股價跳空漲停鎖死，仍有排隊買單近1700張。
3.裕隆(2201)：認虧健體，獲外資連3日買超，昨投信更擴大買超4138張相挺，激勵今早股價續漲逾5.5%，飛過季線。
4.寶隆(1906)：3月合併年增21.21%，昨獲外資擴大買超176張，早盤股價一度漲近6.5%。
5.三商壽(2867)：外資偏多操作，股價彈力增強，早盤一度漲近5%。
6.新光金(2888)：今受邀線上法說，昨外資大舉買超10,791張，帶動早盤股價漲逾2%。
7.大宇資(6111)：庫藏股ING，早盤爆量急攻漲停。
8.網龍(3083)：今日受邀參加櫃買線上法說，早盤挾量攻漲停暖場。
9.高鐵(2633)：擬將配息降至1.21元，惟外資終止連3日賣超，早盤續漲逾3.5%。
10.至上(8112)：上月營收創近17月新高，Q1不淡亦年增54%，股價上揚。
11.長榮航(2618)：外資終結連5日賣超，客機變貨機，航空業搶現金流，晨盤續爆量高漲逾5.5%，觸及漲停價。
12.迅杰(6243)：上月營收月增80.95%、年增29.15%，Q1年增2.88%，早盤直登漲停。
13.富喬(1815)：PCB題材續旺，外資續加碼力挺，人氣擁簇，股價跳上漲停價。
14.信錦(1582)：遠端辦公加持，3月營收寫同期高，4月續旺，晨盤帶量高漲逾6%。
15.麗臺(2465)：3月營收月增11.85%、年增8.30%，推升股價強闖漲停。
16.旭富(4119)：捐贈1公噸奎寧原料藥協助防疫，晨盤獲買盤按讚力挺，股價火速攻頂。
17.科妍(1786)：3月營收年增36%，晨盤一度亮燈漲停，來到1個月高位。
18.杭特(3297)：3月營收向上，早盤急觸頂，跳上月線。
19.元太(8069)：順利復工，3月營收月增9成，晨盤放量攻高4%，進逼季線。
20.同致(3552)：外資連3買，帶動股價連拉3根漲停。
21.鑫科(3663)：3月營收年增5成，激勵早盤火速攻頂，寫1個月新高價。
22.金寶(2312)：集團設口罩和呼吸機產線，晨盤獲買盤敲進一度漲停，攻克半年線。
23.達麗(6177)：獲外資連6買+108年擬配息2元、配股1元，早盤聞訊攻漲停，飛越半年線。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。