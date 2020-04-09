檢測設備廠致茂(2360)3月合併營收14.21億元，創今年來單月新高，第一季合併營收約33.7億元，比去年同期增長22.92%，回復成長趨勢。

致茂3月合併營收衝上今來新高，達14.21億元，月增率56.37%，年增率45.03%；2020年1-3月合併營收33.7億元，較去年同期增加22.92%。

致茂第一季營收年增逾2成，今年業績可望回到成長軌道，外資近期連續十個交易日買超共達3287張。致茂今股價續揚，攻上130元。

致茂公司看好今年半導體測試業務可望持續成長，預計將再增加逾1成。致茂公司於上季法說會表示，新冠肺炎疫情對於市場會有一些變數，不過今年來自半導體測試需求延續，看好半導體的三大部分測試應用，此外，旗下子公司兆晟在晶圓廠應用可望對今年業績有所貢獻。

致茂於上季法說會指出，公司去年半導體測試業務成長22%，今年上半年客戶需求動能持續。致茂本身研發製造都在台灣，可以完全供應客戶需求，上半年需求還不錯。致茂預期，今年半導體測試業務可望較去年再成長逾1成，包括IC產品可靠性測試、3D感測元件所需的飛時測距（ToF）測試設備與光纖通訊檢測設備將是主要成長動能。

去年上半年受到美中貿易戰，以及子公司威光自動化業績減少79%影響，致茂集團2019年總營收139.1億元，年減18%。受惠高毛利產品比重提升，整體毛利率47%，拉升3個百分點；歸屬母公司淨利18.54億元，年減27%，每股純益4.48元。去年度以盈餘分配之現金股利每股3元。

(時報資訊)