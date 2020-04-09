台灣櫻花（9911）受惠節能家電補助政策發酵，3月合併營收5.21億元，年增率達22％；今年首季合併營收15.96億元，年增率也達15.61％，業績表現亮眼！9日在業績題材加持下，早盤股價最高上漲至44.70元，漲幅逾1.5％，自營商已連續多日買超櫻花。

台灣櫻花2019年合併營收62.98億元，年增5.2％；稅後淨利8.89億元，EPS達4.06元，成長11％，無論營收及獲利均雙創歷史新高。

台灣櫻花表示，中國廚衛電市場受貿易戰影響，2019整體市場銷售下滑，加上今年首季新冠肺炎疫情影響，預估中國廚衛電市場要到第二季末，才有機會走穩回升。

不過，台灣櫻花強調，櫻花中國近年主要策略為-集中資源聚焦經營且率先經營換購市場，預計在整體市場回溫後，對櫻花中國長期銷售表現仍可樂觀期待。

台灣櫻花自2019年開始進行2025年的各項中長期計劃布局，目前各項投資均已陸續開展，去年推出淨水器產品市場反應熱絡，今年預計開展100家淨水專櫃店。

此外，櫻花看準台灣整體裝修市場商機每年超過100億元，去年設立的櫻花家居事業，第一家旗艦店今年4月插旗台中新光三越百貨。櫻花評估，新開展的家居事業預計將拓展櫻花整體業務範圍，創造銷售成長動能。

(工商 )