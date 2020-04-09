陸俄陸路邊境口岸人員通道在8日晚間已都已臨時關閉。當中包含俄羅斯濱海邊疆區與陸方間波格拉尼奇內—綏芬河、克拉斯基諾—琿春、波爾塔夫卡—東寧三對陸俄公路客運口岸關閉。通過陸俄陸路邊境輸入大陸的新冠肺炎確診病例不斷增加。

黑龍江綏芬河市為有效治療境外輸入的新冠肺炎病例，綏芬河市開始著手建設方艙醫院，預計4​​ 月11日完工投入使用，可提供600餘張床位

俄羅斯在7日一天增加病例破千人，一天內新增1154例新冠病毒感染確診個案，全俄累計感染人數已達到7497人。

(中時 )