陸俄邊境搭建方艙醫院 防境外輸入病例 10:322020/04/09 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為攝於2015年的綏芬河口岸。（中新社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸俄陸路邊境口岸人員通道在8日晚間已都已臨時關閉。當中包含俄羅斯濱海邊疆區與陸方間波格拉尼奇內—綏芬河、克拉斯基諾—琿春、波爾塔夫卡—東寧三對陸俄公路客運口岸關閉。通過陸俄陸路邊境輸入大陸的新冠肺炎確診病例不斷增加。 黑龍江綏芬河市為有效治療境外輸入的新冠肺炎病例，綏芬河市開始著手建設方艙醫院，預計4 月11日完工投入使用，可提供600餘張床位 俄羅斯在7日一天增加病例破千人，一天內新增1154例新冠病毒感染確診個案，全俄累計感染人數已達到7497人。 (中時 ) #病例 #邊境 #新冠 #新冠肺炎 #感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸新增確診30病例 25例為境外移入 17:122020/04/05 兩岸 定調不叫武漢肺炎 歧視大陸不會讓亞洲更好 17:412020/04/05 政治 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 歐美封城效果差 鍾南山：不是鶯歌燕舞撒歡兒 21:192020/04/05 兩岸 鐘南山：想更快復工復學 就繼續保持距離 21:412020/04/05 兩岸 鐘南山：陸已進入低風險階段 社交仍需保持距離 21:452020/04/05 財經 連假期間出入11個警示風景區 行庫全面啟動調查 23:382020/04/05 財經 新冠高燒不退！英國首相強生驚傳入院 05:582020/04/06 國際 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 兩岸熱門新聞 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 陸全境新增63例確診 2例本土病例 - 兩岸 - 旺報 陸學者語出驚人：美國把疫情推給WHO、大陸 - 兩岸 美國務卿：因疫情報告遲緩懲罰中國還太早 - 兩岸 - 旺報 不顧疫情瘋狂練兵 陸媒：警惕美軍反常動向 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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