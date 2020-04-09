政府紓困措施提供中小企業200萬元以下貸款，由信保基金擔保9成，利率只要1％，金管會主委顧立雄9日表示，這樣的利率對很多人都很有吸引力，若是跟銀行沒有往來過的企業，借款利率會高出1％很多，若這些企業與銀行往來有困難，顧立雄打包票：「我們願意協助。」

立委曾銘宗9日在立法院財委會質詢時表示，全台有146.6萬家中小企業，但曾取得信保基金保證的只有18萬家，直批此次的紓困方案是「杯水車薪、力道不足」。

但顧立雄回應，7千億元企業融資紓困方案是「超前部署」，有中央銀行轉融通2千億元，若仍不夠，還可提供較低的資金成本1％的2千億資金；目前規畫3千億元對中小企業是足夠，至於中大型企業的部分，如航空業等是採專案方式解決。且提供信保基金100億元，增加1千億元的保證能量，顧立雄表示，相信紓困貸款金額會每一天持續增加。

顧立雄說：「現在要讓經濟有保溫的效果，錢要到達真正需要的地方」，因此各部會的紓困方案都加緊進行，搭配不止利息的降低，包括利息的補貼，甚至直接補助到企業與勞工，總的策略，紓困貸款只是其中一項。

同時行政院政委龔明鑫表示紓困2.0方案受惠企業家數會有10萬家，曾銘宗詢問顧立雄此目標是否達得到？顧立雄表示，紓困方案包括振興貸款、資金周轉、舊貸展延、銀行各項自貸案，顧立雄說：「10萬家以上企業受惠，應可以作為目標。」

(工商 )