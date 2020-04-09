受制蘋果供應鏈三劍客台積電、鴻海與股王大立光等，早盤同步開高震盪走低，促使極短線獲利回吐賣壓大舉出籠，使盤勢一度大漲逾百點在上午9：45之後，由紅翻黑，迄上午9：49的加權股價指數暫報10127點，下挫10點，成交715億元。

台股早市大震盪，或許也因市場關注有條件禁空令是否提前放寬，而且下周一國安基金有固定例會，一般預期，在台股反彈重登萬點大關後，或可能會討論是否護盤退場？該兩項不明確的消息面變數，對市場持股信心具負向因子。

另外，美國大企業首季財報將陸續出爐，市場評估多將很難看，也使美股盤後電子盤如道瓊期指承壓而震盪走疲。

不過，早盤有3支股票無畏大盤震盪，包括旭富（4119）、網龍（3083）與大宇資（6111）等，開高走高，強勢登頂，令人側目。

旭富是生技族群聚焦原料藥廠商，主攻目前因新冠肺炎延燒致全球當紅的原料藥羥氯奎寧，而總統蔡英文昨也親臨參訪，公司大方允諾將捐1公噸羥氯奎寧予國家隊抗疫。

該公司去年EPS7.18元，每股擬配現金股息5.8元，而今年前2月每股稅前淨利已逾2元，顯示基本面無礙。公司指稱，歷年來公司出貨最高峰，係年產80噸原料藥，而今年首季已出貨約20噸，顯示市場對羥氯奎寧需求活絡。

網龍與大宇資方面，則是宅經濟概念，由於全球主要工業國如日本、法國、英國、德國與義大利等封城令多暫無緩解狀況，而我國旅遊團的限制出團令，也延至5月，使宅經濟概念題材的短多效應續熱燒，短波段值持續追蹤。

(工商 )