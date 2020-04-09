母親節疏運！高鐵加開25班車 周六搶票 10:222020/04/09 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵自4月11日凌晨零時起開賣母親節疏運車票。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 母親節即將到來，台灣高鐵公司今日宣布，將於5月8日（五）至5月11日（一）疏運期間，加開25班次列車，總計4天提供597班次的旅運服務，旅客可自4月11日（六）凌晨零時起訂購母親節疏運期間所需車票。 高鐵表示，配合政府相關防疫措施、兼顧旅運需求，今年「母親節疏運」期間前三天（8日-10日），所有車次一律實施全車對號座、暫停使用定期票、回數票、悠遊卡及一卡通聯名卡，5月11日（假期後上班日）則維持自由座服務。 (中時 ) #母親節 #搶票 #5月 #高鐵 #疏運期 也許您會感興趣 推薦閱讀 資生堂找來女星侯佩岑代言 助陣母親節買氣 15:362020/04/05 美妝 台南楠西梅嶺賞螢季續辦 採實名制線上報名 12:522020/04/06 旅遊 頂級保養SABON明星商品祭優惠 搶攻母親節市場 13:482020/04/07 美妝 《業績-航運》高鐵Q1營收年減18.38％ 近4年首次單季未達百億元 17:392020/04/07 財經 疫情持續升溫 禁出團令再延至5月底 14:042020/04/08 生活 確診病例下降 韓職放眼5月初開打 15:112020/04/08 體育 東方美旗下佳麗寶美妝 祭母親節優惠搶市 18:592020/04/08 美妝 出團禁令延至5月！業嘆：早就沒什麼訂單能取消了 19:172020/04/08 生活 母親節檔期 電影百貨業看衰 04:102020/04/09 財經焦點 高鐵疫外改口 股利縮水0.8％ 04:102020/04/09 財經焦點 生活熱門新聞 被譚德塞罵歧視黑人...台恐成公敵？ 網神回這句 - 生活 口罩出國開放申請第一天就當機 民眾罵聲連連 - 生活 本土4例感染源不明 其中3人都有「嚴重」症狀 - 生活 酒店女公關疑確診 接觸者恐逾50人...男客怕爆 - 生活 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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