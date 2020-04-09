母親節即將到來，台灣高鐵公司今日宣布，將於5月8日（五）至5月11日（一）疏運期間，加開25班次列車，總計4天提供597班次的旅運服務，旅客可自4月11日（六）凌晨零時起訂購母親節疏運期間所需車票。

高鐵表示，配合政府相關防疫措施、兼顧旅運需求，今年「母親節疏運」期間前三天（8日-10日），所有車次一律實施全車對號座、暫停使用定期票、回數票、悠遊卡及一卡通聯名卡，5月11日（假期後上班日）則維持自由座服務。

(中時 )