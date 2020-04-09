據紐約時報報導，美國芝加哥市庫克縣一所監獄爆發新冠病毒群聚感染，獄中共有238人關押人員與115人工作人員經檢測呈陽性，為目前美國除了醫院之外，最大的集中感染地。

美國芝加哥市庫克縣一所監獄爆發新冠病毒群聚感染，獄中共有251人關押人員與150人工作人員經檢測呈陽性，為目前美國除了醫院之外，最大的集中感染地。

報導指出，這起最新的新冠病毒群聚傳染，已超越了先前傳出有群聚感染的華盛頓州柯克蘭市（Kirkland）的社區安養院、美航空母艦羅斯福號，以及紐約州病例最多的新羅謝爾（New Rochelle）市等地。

這起群聚感染也呼應了先前許多衛生官員所警告，強調美國許多監獄過於擁擠、衛生堪憂，導致獄中犯人可能成為主要傳染源。基於先前警告，美國境內相關當局已釋放上千囚犯以減緩傳染。但即使如此，基於缺乏檢測與病毒快速傳播，讓美國不論是地方、州，甚至聯邦矯正機構中，已總計傳出上百確診，且這恐怕還是低估的數據。

庫克市先前已釋放出上百名非暴力犯罪囚犯，法官也持續檢視每一位犯人，看是否減低其保釋保證金，讓更多犯人可以先出獄，避免監獄過度擁擠。

(中時電子報)